Жительница Палкинского района фиктивно прописала иностранца

11:49, 14 ноября 2022, ПАИ

Жительница Палкинского района подозревается в фиктивной регистрации иностранца. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По данным полиции, в октябре в одной из деревень на территории Палкинского района местная жительница 1956 года рождения незаконно поставила на регистрационный учет гражданина Таджикистана. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как отметили в ведомстве, такого рода факты в Псковской области далеко не единичные. В этой связи полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобные противоправные деяния. В соответствии со статьей 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» Уголовного кодекса РФ правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.