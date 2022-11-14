Второй этап операции «Дети России» стартовал в Псковской области

15:14, 14 ноября 2022, ПАИ

Второй этап межведомственной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2022» пройдет в Псковской области 14-23 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Цель акции - предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, информирование об ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков, выявление фактов вовлечения молодых людей в преступную деятельность, связанную с наркобизнесом.

Во время проведения операции сотрудники полиции проведут лекции и беседы в образовательных учреждениях области, организуют антинаркотический квест и рейды по проверке мест массового пребывания несовершеннолетних.

Также планируется проведение акции «Наш выбор – жизнь!», которая будет направлена на повышение престижа здорового образа жизни среди представителей молодого поколения.