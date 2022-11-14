Псковичам напомнили о возможности компенсировать затраты на борьбу с борщевиком

11:40, 14 ноября 2022, ПАИ

В Псковской области продолжается прием заявок на компенсацию затрат на борьбу с борщевиком Сосновского от многодетных семей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Документы можно подать в областной комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору до 15 декабря.

Компенсация предоставляется по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Это еще одна региональная мера поддержки псковских семей, имеющих трех и более детей.

По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 (8112) 299–523 (доб. 129).