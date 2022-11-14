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Общество

Районы Псковской области готовы к зиме - Сергей Грахов

Районы Псковской области готовы к зиме, нормативные запасы топлива и других необходимых ресурсов сформированы, проблем не прознозируется. Об этом сообщил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в эфире программы «Псковский телеграм Online».

Он напомнил, что отопительный сезон начался еще в конце сентября. А до 15 ноября все муниципалитеты должны получить паспорта готовности, подтвердив, что «всё идеально». 23 из них уже это сделали.

«Дновский и Псковский районы в ближайшее время их получат. Там, по большому счету, проблема документарного характера, то есть, например, отсутствует оператор котельной, нет продления лицензии. В Дновском районе не успели завершить ремонт здания котельной, с оборудованием при этом все нормально. Гдовский район сдал документы, уже сегодня, может быть, закончат работу», - сказал Сергей Грахов.

Он также отметил, что Псковская область участвует в большом количестве программ и старается привлекать в том числе федеральные средства на обновление оборудования в сфере ЖКХ.

«В этом году из регионального бюджета было выделено почти 100 млн рублей дополнительных средств, сумма достаточно большая. В отличие от предыдущих годов эти деньги были направлены не на погашение задолженностей. Практически все средства были направлены на исправление аварийных ситуаций и т. п. Также мы много лет работаем с Фондом содействия реформированию ЖКХ. В этом году Псков полностью завершил все мероприятия: и по теплу, и по воде. Все, что было запланировано», - рассказал руководитель профильного комитета.

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