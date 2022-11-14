Мобилизованные получат выплаты за декабрь досрочно

12:04, 14 ноября 2022, ПАИ

Мобилизованные россияне получат выплаты за декабрь досрочно - до 25 декабря, а не в январе, говорится в ответе замминистра Минобороны Татьяны Шевцовой на запрос депутата Госдумы Максима Иванова.

«Выплата денежных средств гражданам РФ будет производиться с 10 по 20 число следующего месяца за истекший, а за декабрь календарного года - до 25 декабря», - говорится в ответе, который Иванов привел в своем Telegram-канале. Он отметил, что исключение сделано для того, чтобы семьи мобилизованных не остались без выплаты к новогодним праздникам, передает ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту о ее завершении. По словам Шойгу, были призваны 300 тыс. человек, никаких дополнительных заданий в рамках частичной мобилизации не планируется.