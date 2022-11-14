Менее 20 случаев COVID-19 выявили в Псковской области

12:48, 14 ноября 2022, ПАИ

Еще 12 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 125 355. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

За весь период пандемии выздоровели 123 142 псковича (за сутки – 2), умер 1941 пациент.

Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:



Псков – 41023/10

Великие Луки – 18213/1

Бежаницкий район – 1608/0

Великолукский район – 2847/0

Гдовский район – 2251/1

Дедовичский район – 3081/0

Дновский район - 1022/0

Красногородский район – 1129/0

Куньинский район – 1065/0

Локнянский район – 1207/0

Невельский район – 5644/0

Новоржевский район – 1350/0

Новосокольнический район – 3305/0

Опочецкий район – 3834/0

Островский район – 6092/0

Палкинский район – 1270/0

Печорский район – 2977/0

Плюсский район – 1972/0

Порховский район – 4554/0

Псковский район – 9704/0

Пустошкинский район – 1581/0

Пушкиногорский район – 1797/0

Пыталовский район – 1922/0

Себежский район – 2992/0

Струго-Красненский район – 2122/0

Усвятский район – 747/0

Иногородние (с 30.12.2020) – 46.