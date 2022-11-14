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Общество

Менее 20 случаев COVID-19 выявили в Псковской области

Еще 12 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 125 355. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

За весь период пандемии выздоровели 123 142 псковича (за сутки – 2), умер 1941 пациент.

Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:

Псков – 41023/10
Великие Луки – 18213/1
Бежаницкий район – 1608/0
Великолукский район – 2847/0
Гдовский район – 2251/1
Дедовичский район – 3081/0
Дновский район  - 1022/0
Красногородский район – 1129/0
Куньинский район – 1065/0
Локнянский район – 1207/0
Невельский район – 5644/0
Новоржевский район – 1350/0
Новосокольнический район – 3305/0
Опочецкий район – 3834/0
Островский район – 6092/0
Палкинский район – 1270/0
Печорский район – 2977/0
Плюсский район – 1972/0
Порховский район – 4554/0
Псковский район – 9704/0
Пустошкинский район – 1581/0
Пушкиногорский район – 1797/0
Пыталовский район – 1922/0
Себежский район – 2992/0
Струго-Красненский район – 2122/0
Усвятский район – 747/0
Иногородние (с 30.12.2020) – 46.

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