Телеканал «Первый Псковский» отмечает 5-летие

12:17, 14 ноября 2022, ПАИ

Телеканал «Первый Псковский» отмечает сегодня, 14 ноября, свое 5-летие. «Первый Псковский» - это крупнейший и единственный региональный телеканал с круглосуточной сеткой вещания.

В апреле этого года СМИ вошло в крупнейший медиахолдинг Псковской области. За этот небольшой период на телеканале значительно расширился объем местного контента.

«Наша задача — оперативно рассказывать зрителям о главных событиях региона. Именно поэтому мы, в первую очередь, увеличили количество информационных выпусков. С 10 утра и до самого вечера в формате «60 секунд» выходят короткие выпуски новостей. Плюс ежедневно по будням - итоговый информационный выпуск в 20:00», - рассказала главный редактор телеканала Надежда Назаренко.

Также в эфире еженедельные программы «Псковский телеграм» и «Телеграм Online», «Тема недели», «Сводка ЧП», эксклюзивные интервью с политиками, бизнесменами, артистами и спортсменами. Впервые в этом году «Первый Псковский» запустил прямые трансляции с главных областных мероприятий. «Парад Победы», Дни пушкинской поэзии и русской культуры, концерт «На страже мира» в Самолве, кинофестиваль «Западные ворота», ярмарка «Виноград», День города Пскова, «Музыка на воде», «Ночь выборов».

«И впереди еще много интересного. Наша команда готовит для зрителей новые развлекательные, просветительские и информационно-аналитические программы», - отметила Надежда Назаренко.

Все фильмы и программы «Первого Псковского» выходят в формате Full HD. От обычного они отличаются гораздо более ярким изображением и четкостью картинки. За последний год телеканал не только расширил сетку, но увеличил охват вещания. Сейчас «Первый Псковский» могут смотреть жители еще 16 муниципалитетов. Количество телезрителей превысило 475 тысяч человек.

Анонсы передач, лучшие сюжеты, новостные выпуски можно увидеть в телеграм-канале и в группе «Первого Псковского» в социальной сети «ВКонтакте». Кроме того, там же теперь доступна прямая трансляция телеканала. Смотреть региональные новости, интервью, выпуски авторских программ «Первого Псковского», а также сериалы, художественные, документальные и мультипликационные фильмы можно в режиме online 24 часа в сутки.