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Общество

Пионы с площади Ленина пересадили в три псковских сквера

Фото: Катерина Кочкина

Куда отправили старые луковицы тюльпанов и пионов с улиц Пскова, рассказал начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ. 

Он отметил, что в связи с необходимостью реконструкции сквера на улице Ленина была произведена пересадка 266 пионов: 52 штуки высадили в сквере имени 60-летия Октября (на Четырех углах), 194 – в сквере на улице Леона Поземского, ещё 20 – в сквере у церкви Спаса Нерукотворного.

Что касается тюльпанов, тут ситуация обстоит несколько сложнее, отметил Александр Грацкий. Вторичное использование тюльпанов довольно сложное – есть много дополнительных расходов при отсутствии гарантии конечного результата. Этот вопрос ещё будет прорабатываться, сказал он.

Александр Грацкий отметил, что в прошлом году, когда проводился ремонт улицы Звездной, псковичам предлагали бесплатно забрать луковицы с газонов, но желающих не нашлось. «Мы предложили жителям забрать бесплатно их, но никто не стал выкапывать. То есть предложение есть, но заниматься этим никто не стал», – заключил он.

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