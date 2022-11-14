Пионы с площади Ленина пересадили в три псковских сквера

13:30, 14 ноября 2022, ПАИ

Куда отправили старые луковицы тюльпанов и пионов с улиц Пскова, рассказал начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Он отметил, что в связи с необходимостью реконструкции сквера на улице Ленина была произведена пересадка 266 пионов: 52 штуки высадили в сквере имени 60-летия Октября (на Четырех углах), 194 – в сквере на улице Леона Поземского, ещё 20 – в сквере у церкви Спаса Нерукотворного.

Что касается тюльпанов, тут ситуация обстоит несколько сложнее, отметил Александр Грацкий. Вторичное использование тюльпанов довольно сложное – есть много дополнительных расходов при отсутствии гарантии конечного результата. Этот вопрос ещё будет прорабатываться, сказал он.

Александр Грацкий отметил, что в прошлом году, когда проводился ремонт улицы Звездной, псковичам предлагали бесплатно забрать луковицы с газонов, но желающих не нашлось. «Мы предложили жителям забрать бесплатно их, но никто не стал выкапывать. То есть предложение есть, но заниматься этим никто не стал», – заключил он.