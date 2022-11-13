Псковские дзюдоисты завоевали медали на турнире в Луге

13:47, 14 ноября 2022, ПАИ

Псковские дзюдоисты спортивной школы «Бригантина» стали призерами межрегионального турнира в Луге 13 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал администрации города Пскова.

В турнире среди детей, юношей и девушек по традиционному дзюдо, посвященном 10-летию военно-патриотического спортивного клуба «Патриот», приняли участие борцы из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей.

Под руководством тренеров Беги Нанскани, Сергея Дмитриева, Сергея Фомина воспитанники псковской спортивной школы «Бригантина» заняли в командном зачете третье место. В личном первенстве спортсмены завоевали пять золотых, семь серебряных и три бронзовых медали.