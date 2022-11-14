За деревьями в Пскове будет следить дендролог

13:42, 14 ноября 2022, ПАИ

Дендролог, который будет заниматься вопросами озеленения города и высадки деревьев, появится в Пскове. Об этом сообщил начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По его словам, с одной стороны, кажется, что ничего сложного в данной работе нет, но на самом деле не всё так просто. «Нужно анализировать наличие сетей, как пойдут корни, какая почва и т. д. Наличие дендролога – болезненная тема для города на протяжении многих лет», – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в УГХ и Специализированной службе произойдут изменения. УГХ станет главным распорядителем средств, а функции заказчика перейдут новому учреждению. Александр Грацкий отметил, что планируется ввести должность дендролога, после чего будут искать соответствующего специалиста.