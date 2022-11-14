В УГХ Пскова оценили возможность переноса инсталляции «Россия начинается здесь»

14:13, 14 ноября 2022, ПАИ

Инсталляцию «Россия начинается здесь», которая установлена на набережной реки Великой в Пскове, не планируют переносить. Об этом сообщил начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Напомним, в начале ноября в Пскове завершился ремонт инсталляции «Россия начинается здесь». Буквы очистили от ржавчины и покрыли новым слоем краски. Кроме того, специалисты полностью обновили электрику. Активные псковичи в социальных сетях предлагали перенести инсталляцию на склон для её сохранности и расширения набережной.

По мнению Александра Грацкого, при необходимости люди заберутся и на склон. «Когда ставилась надпись, рассматривалась возможность подключения к электросетям, чтобы она не мешала уборке техники. В этом аспекте перенос станет чуть ли не реконструкцией участка, всё это потребует больших затрат и усилий», — подчеркнул он.

«Охрана памятников тоже не будет в восторге, особенно если под стеной сделаем подкоп. Это может привести к деформации», — отметил Александр Грацкий.