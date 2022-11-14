ФОТОФАКТ Почти Венеция
Дорога Крупп - Киршино оказалась наполовину затоплена. Фотографию пскович разместил в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».
«Ничего себе дорога, тут карасей можно запускать», - написала участница сообщества. «Мм... Море», - продолжила другая.
«Как в Амстердаме», - последовал еще один комментарий. «Может, в Венеции?» - заметила подписчица группы.
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