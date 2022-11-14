«Культурные выходные» пройдут в Дедовичском районе

15:12, 14 ноября 2022, ПАИ

«Культурные выходные» пройдут в Дедовичском районе 24-27 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Псковский театр кукол представит юным зрителям спектакль «Золотой ключик» о приключениях деревянного мальчика Буратино и его друзей. Увидеть постановку можно 24 ноября в 11:00 в Дедовичском районном центре досуга. Билеты продаются в кассе центра досуга или онлайн.

26 ноября в 15:00 ансамбль русской музыки «Псков» представит свою лучшую концертную программу «Заиграйте, мои гусли». Купить билеты на мероприятие можно через кассу центра досуга или онлайн.

Завершит культурную программу в Дедовичах концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области 27 ноября в 15:00. Билеты можно приобрести в кассе Дедовичского районного центра досуга или онлайн.

Полная афиша опубликована на сайте ТКД.