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Псковички – победители «Большой перемены» рассказали, куда потратят выигрыш

Победившие во всероссийском конкурсе «Большая перемена» псковички в рамках проекта «Псковский телеграм Online» рассказали об участии в конкурсе и о том, куда они потратят выигранные деньги.

По словам школьниц, конкурс длился 8 месяцев. Вначале участникам было необходимо написать про себя эссе, а затем снять видеовизитку. Потом нужно было пройти тест для определения направленности человека.

«Дальше мы уже делали проекты по одному из 12 направлений. Я участвовала в направлении «Твори», потому что уже 12 лет занимаюсь в Доме детского творчества», рассказала Анастасия. 

Далее следовала командная гонка, в рамках которой участник должен был собрать команду в своем городе и решить один из кейсов. «Я выбрала кейс про эмоции и арт-терапию», отметила псковичка. 

Уже по итогам этих двух этапов определяются участники, которые проходят в полуфинал в Ярославле. «После полуфинала лучшие участники для решения кейсов собирались в Артек», добавила она.

Другая победительница конкурса, Анна, рассказала, что она выбрала кейс про туризм. «У меня был кейс с Ростуризмом по вопросам безопасности детей. Надо было разработать некие памятки, которые помогали бы детям справляться с форс-мажорными ситуациями, возникающими в ходе путешествий. В полуфинале и финале темы уже были более глобальные. Например, в том году была тема, связанная с ресурсами», пояснила она.

Девушки отметили, что выигранные в рамках конкурса деньги можно потратить на все что угодно. Одна из участниц, София, планирует потратить их на курсы по подготовке к экзаменам. Но перед этим она планирует посоветоваться с родителями. Вторая псковичка, Анастасия, отложит деньги на высшее образование. Свою жизнь она планирует связать со спортом. Анна, которая выиграла конкурс в прошлом году, уточнила, что деньги у неё еще остались, они отложены на подготовку к ЕГЭ.

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