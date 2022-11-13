Программу «Звон серебра и песни народа сето» запустят в Печорах

15:41, 14 ноября 2022, ПАИ

Новую интерактивную программу «Звон серебра и песни народа сето», посвященную уникальному культурному наследию этого народа, запустит музей истории города Печоры в декабре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском музее-заповеднике.

В ходе программы посетители зайдут в зал музея истории города Печоры, посвященный культуре сето, узнают об истории и особенностях этого народа. «После информативной части гостей будет ждать выступление детского этнографического ансамбля «Tsirgukõsõ», который поможет познакомиться с культурой сето еще ближе и проникнуться особенной атмосферой их быта», — говорится в сообщении.

Посетителей музея ждет: «яркое песенное представление», «милые сердцу деревенские танцы», «старинное рукоделие, модное вне времени», «музыкальные костюмы, звенящие от обилия серебра», «увлекательный мастер-класс».

Программу будут представлять гостям по субботам, по предварительным заявкам для групп посетителей. Место проведения: Печоры, улица Международная, 6.

Запись на программу и подробности по телефону: +78114823077.