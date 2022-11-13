Волейболистки из Пскова отличились на межрегиональном турнире

15:23, 14 ноября 2022, ПАИ

Лучшим игроком межрегионального турнира по волейболу в Идрице признана представитель псковской спортивной школы «Бригантина» Арина Рюхина. Об этом сообщает Telegram-канал администрации города Пскова.

Соревнования проходили среди девочек 2010 года рождения и моложе. В них приняли участие шесть команд из Идрицы, Великих Лук, Пустошки, Невеля, Себежа и Пскова.

По итогам соревнований победителями стали юные воспитанницы псковской спортивной школы «Бригантина».