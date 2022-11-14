Пенсионную грамотность молодежи повышают в Псковской области

15:53, 14 ноября 2022, ПАИ

Уроки пенсионной и социальной грамотности для молодежи стартовали в Псковской области. Это положило начало большой просветительской кампании во всех регионах страны, сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении ПФР.

В ходе кампании более пяти тысяч учащихся школ и средних специальных учебных заведений региона познакомятся с основами пенсионного законодательства.

11 ноября для псковских студентов свои двери распахнула клиентская служба ПФР в Пскове на улице Петровской, 53.

«Интерес к размеру пенсии возникает у человека на пороге пенсионного возраста. Но в этот момент уже трудно что-нибудь изменить. Поэтому каждому, кто начинает трудовой путь, необходимо понимать, что следует делать, чтобы в старости сохранить достойный уровень жизни», — говорится в сообщении.

Как устроена пенсионная система, какие государственные услуги предоставляет пенсионный фонд, как рассчитывается пенсия, что можно сделать, чтобы пенсия в будущем была более высокой, - ответы на эти и другие вопросы дадут псковской молодежи сотрудники ПФР.

Управляющий отделением Пенсионного фонда России по Псковской области Наталья Мельникова отметила важность данного мероприятия для молодежи: «Сегодня пенсия формируется по иным правилам, чем у наших родителей, бабушек и дедушек. Молодые люди имеют возможность с первых дней самостоятельной трудовой жизни формировать будущую пенсию и влиять на ее размер. По каким правилам формируется пенсия, какими способами можно ее увеличить – необходимо знать уже на старте, чтобы потом не сожалеть об упущенных возможностях».

До конца года дни открытых дверей, экскурсии, лекции для школьников и студентов будут организованы во всех районах области. Ребят ждет образовательная программа с использованием презентации и раздачей литературы, примерами из практики, квестами и играми, в ходе которой ребята смогут проверить свои знания по пенсионной тематике.

Ежегодно ко дню пенсионной грамотности ПФР выпускает учебное пособие «Все о будущей пенсии для учебы и жизни», которое распространяется среди учащихся и передается в библиотеки образовательных учреждений. В этом году в учебные заведения Псковской области будет передано более 5 тысяч таких пособий.