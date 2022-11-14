На набережной реки Псковы станет светлее

15:46, 14 ноября 2022, ПАИ

В ближайшее время будут проведены работы по освещению набережной реки Псковы (от Высокой башни до Троицкого моста), каменного моста в районе Плехановского посада и улицы Калинина. Об этом сообщил начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Параллельно идёт проектирование для последующей установки фонарей на неосвещенных участках улиц, в том числе на улицах Алмазной и Железнодорожной. «Планомерно мы убираем темные пятна с лица города. Проектируется порядка восьми улиц, и на этом мы не собираемся останавливаться», — отметил Александр Грацкий

Он также подчеркнул, что идёт проектирование не только освещения дороги, но и тротуара, чтобы обеспечить безопасность граждан.

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