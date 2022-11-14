В ГД одобрили законопроект о приостановке судебного производства в случае мобилизации

16:23, 14 ноября 2022, ПАИ

Законопроект о приостановке судопроизводства в отношении мобилизованных и добровольцев, которые принимают участие в боевых действиях, одобрил к первому чтению комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

«Цели законопроекта - актуализация и приведение к единообразию перечня оснований для приостановления судами производства по делам в рамках гражданского, арбитражного, административного судопроизводства, а также приостановления исполнительного производства судебными приставами-исполнителями в случаях, когда стороны принимают участие в боевых действиях, в проведении контртеррористической операции, в условиях военного или чрезвычайного положения, вооруженного конфликта, решают иные подобные задачи, направленные на защиту Родины и обеспечение правопорядка», - указывается в пояснительных материалах, сообщает РИА Новости.

Член комитета Дмитрий Вяткин добавил на заседании, что приостановление взыскания по исполнительным документам не будет распространяться на требования по алиментам, а также требованиям по возмещению вреда жизни и здоровью.

Изменения вносятся в Арбитражный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства и в федеральный закон об исполнительном производстве.