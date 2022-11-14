Пьяный житель Бежаницкого района до смерти избил знакомого

16:49, 14 ноября 2022, ПАИ

35-летний житель Бежаницкого района обвиняется в убийстве своего знакомого по неосторожности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе следствия установили, что неоднократно судимый мужчина распивал спиртные напитки дома у своего знакомого. Во время застолья на почве личных неприязненных отношений у них возник конфликт, в ходе которого гость нанес хозяину не менее девяти ударов руками по голове и лицу.

«В результате преступных действий обвиняемого мужчине причинены телесные повреждения, в том числе тупая травма головы, повлекшая смерть», - говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в Бежаницкий районный суд для рассмотрения по существу. Санкция части 4 статьи 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.