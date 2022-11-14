Великолучане отправили военным лекарства и две коробки писем

16:30, 14 ноября 2022, ПАИ

Штаб «Мы вместе» принял машину с гуманитарной помощью от жителей Великих Лук для военных, мобилизованных и жителей Бериславского района. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального штаба.

Посылку в Ресурсный центр добровольчества в Пскове доставило управление образования администрации Великих Лук совместно с великолукским Центром добровольчества. Машину загрузили самым необходимым: лекарствами, водой, продуктами, сладостями и блюдами быстрого приготовления, средствами личной гигиены, а также носками, перчатками и батарейками.

Также великолучане отправили военнослужащим две коробки писем.

«Помочь в сборе помощи может каждый житель Псковской области», - отметили в штабе.