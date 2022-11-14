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Культура

Учителя музыки со всей страны соберутся в Пскове

Всероссийский форум учителей музыки «Музыка — универсальное средство духовно-нравственного воспитания и развития личности ребенка» пройдет в Пскове с 16 по 18 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Планируется, что в мероприятии примут участие около 360 педагогов, которые съедутся в Псков со всей страны.

Участников ждет насыщенная деловая программа. Центральным мероприятием станет пленарная сессия, посвященная духовно-нравственным основам музыкального образования и воспитания детей в современной школе. После этого работа продолжится на мастер-классах, а также по отдельным тематическим секциям. Некоторые секции будут посвящены методике проведения уроков музыки, особенностям применения дистанционных образовательных технологий, организации внеурочной деятельности и дополнительного образования, поиску новых форм и практик воспитательного потенциала музыки в школе. В результате обсуждения каждой секционной группой будут приняты решения в итоговую резолюцию форума.

На площадке форума развернется и книжная выставка сборников методической и нотной литературы. Российские педагоги также примут участие в различных культурных мероприятиях.

Всероссийский форум проводится с целью создания условий, обеспечивающих непрерывное профессиональное развитие, творческую активность, профессиональный и карьерный рост учителей музыки. Организаторами выступают Министерство просвещения РФ и правительство Псковской области.

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