Уникальную операцию провели в Псковском перинатальном центре

16:15, 15 ноября 2022, ПАИ

Великолучанке на большом сроке беременности удалили перекрутившийся яичник, причинявший ей невыносимую боль. Чтобы не спровоцировать преждевременные роды, врачи перинатального центра впервые на таком сроке провели операцию лапароскопическим методом. Она прошла успешно. Мама и малыш чувствуют себя хорошо, и готовятся к выписке.

У Марины Васильевой это вторая беременность. В семье уже подрастает сынишка, и теперь все с радостью ждут появления на свет девочки. По словам будущей мамы, беременность протекала без осложнений и до недавнего времени ее ничего не беспокоило.

Однако в начале прошлой недели боль в животе стала настолько сильной, что сил терпеть у Марины не было никаких.

В экстренном порядке она была доставлена в Псковский клинический перинатальный центр, где ей с помощью УЗИ-диагностики был поставлен диагноз и сразу же проведена операция.

«Я даже подумать не могла, что со мной может такое случится, - признается великолучанка. - Ничто не предвещало такого развития событий. Когда на Скорой помощи меня везли в Псков, я сильно переживала за ребенка, полагая, что меня ждет экстренное кесарево. Но, как оказалось, хирургия шагнула вперед настолько, что мне на большом сроке сделали щадящую операцию, которая дала мне возможность доносить малыша».

Мама и ребенок чувствуют себя хорошо. Несколько дней они находились под наблюдением врачей и сейчас готовятся к выписке. Главное, говорит женщина, с малышкой все в порядке.

«Все прошло штатно, и для ребенка в том числе, - говорит оперирующий Марину заведующий гинекологического отделения Псковского клинического перинатального центра Максим Войнов. - Это был основной момент, ради чего все это делалось. Операцию нужно было делать в любом случае, вопрос был в том, как это отразится на малыше, поэтому мы провели ее лапараскопическим доступом, минимизировав все возможные угрозы и для мамы, и для ребенка».

По словам Максима Войнова, уникальность случая в том, что патологию — перекрут яичника — устраняли у пациентки, находящейся на 35 неделе беременности. «Сам по себе перекрут придатков может быть даже у детей и подростков, - объясняет он. - Во время беременности он чаще случается в первом триместре, а так чтобы на таком большом сроке - скорее исключение».

В Псковский перинатальный центр женщина попала, когда яичник уже не снабжался кровью и начал отмирать, что грозило воспалением. Потребовалась экстренная операция. Она шла 40 минут. За это время через проколы в животе врачи удалили неработающий орган.

Еще год назад подобную операцию проводили, разрезая брюшную полость. При таком подходе велик риск преждевременных родов.

«При перекрутах женщины испытывают сильную боль, которая не купируется никакими препаратами, поэтому сразу оказываются на операционном столе, - отмечает врач. «Проведенная операция лапараскопическим доступом говорит о развитие и высоком уровне акушерско-гинекологической помощи в регионе, - отмечает главный врач Псковского перинатального центра Николай Красиков. - Во Пскове она проведена впервые. Такие операции более безопасны для матери и ребенка, способствуют быстрой реабилитации, позволяют выписать пациентку из стационара на 3-4 сутки».