Штрафовать за зарастание участков борщевиком предлагают в Псковской области

16:40, 14 ноября 2022, ПАИ

Ввести административную ответственность за зарастание земель борщевиком Сосновского предложило региональное правительство. Поправки в закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» внёс в Собрание губернатор Михаил Ведерников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Законопроект устанавливает штрафные санкции для собственников и арендаторов земельных участков, которые не проводят мероприятия по предотвращению распространения борщевика, предусмотренные правилами благоустройства и санитарного содержания населённых пунктов.

«Определённые подвижки в борьбе с распространением этого опасного сорного растения у нас в регионе есть, – охарактеризовал ситуацию, комментируя законодательную инициативу, председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов. – Если мы начинали с региональной программы в 5 млн рублей, которые в первый год муниципалитеты освоили только на 50%, то сейчас на борьбу с борщевиком предусмотрено более 20 млн рублей, и эти деньги расходуются практически полностью. Муниципальные образования действительно включились в эту работу, но большая территория по-прежнему не обрабатывается и зарастает борщевиком».

Андрей Козлов пояснил, что контрольными полномочиями наделён Россельхознадзор, но проверить всех собственников и арендаторов на предмет уничтожения борщевика ведомство технически не в состоянии. С недавнего времени муниципалитеты получили право составлять протоколы о нарушении правил благоустройства, но в случае неисполнения выписанного предписания других рычагов воздействия на нерадивых землепользователей у органов местного самоуправления пока нет.

«Введение административной ответственности мне кажется правильным и логичным шагом. Очень важно создать определённый прецедент: накажут соседа, а следом поможет сарафанное радио – появится понимание, что землю надо обрабатывать, иначе придётся платить штрафы. Суммы штрафов не такие большие, но всё-таки надеюсь, что эта мера отобьёт желание набирать в собственность земельные участки, а потом не заниматься землёй. Земля должна находиться в обороте у эффективного собственника», - поддержал законопроект Андрей Козлов.

Предложенный размер штрафа для граждан составляет от двух до трёх тысяч рублей, на должностных лиц – от пяти до десяти тысяч рублей, на юридических лиц – от тридцати до пятидесяти тысяч рублей. При повторном привлечении к административной ответственности в течение года штрафные санкции ужесточаются – в этом случае максимальные штрафы составляют пять, пятнадцать и сто тысяч рублей соответственно.

Решение о сроке рассмотрения законопроекта на сессии регионального парламента примет Совет Собрания на заседании 16 ноября.