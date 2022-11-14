На трассе Пушкинские Горы – Локня перекроют движение через мост
Временное прекращение движения транспортных средств по мосту через Судовицкий канал в Псковской области вводится с 15 по 22 ноября. Он расположен на участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения Пушкинские Горы – Локня. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.
«Ограничение введено в связи с аварийным состоянием сопряжения моста и необходимостью выполнения ремонтных работ», - говорится в сообщении.
В качестве объезда предлагается использовать участки автомобильных дорог общего пользования регионального значения Пушкинские Горы – Локня, Новоржев – Опочка и Овчино – Дубровы – Литово.
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