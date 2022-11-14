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Общество

Мокрый снег и гололедица ожидаются в Псковской области 15 ноября

Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 15 ноября. Ночью местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах местами образуется гололедица. Об этом сообщает псковский гидрометцентр.

Днём осадки прогнозируются в большинстве районов, причем преимущественно в виде мокрого снега, местами с дождём. Будет дуть ветер южного и юго-западного направлений со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. 

Температура воздуха по области ночью составит от -3 до +2 градусов, днём - от 0 до +5 градусов.  

Атмосферное давление будет ниже нормы.

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