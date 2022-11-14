Пройти обследование в обновленном медучреждении могут жители Куньи

17:33, 14 ноября 2022, ПАИ

Пройти диспансеризацию в филиале «Куньинский» в поселке Кунья (улица Больничная, 26) приглашают местных жителей. Об этом сообщается в группе Великолукской межрайонной больницы в соцсети «ВКонтакте».

После ремонтных работ в филиале вновь заработал рентген-кабинет. Сейчас здесь в полной мере работает флюорографическая установка и маммограф.

Диспансеризация – это бесплатное медицинское обследование, которое проводится в поликлинике для прикрепленных к ней граждан при предъявлении полиса ОМС. «Регулярная диспансеризация позволит уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний, выявить их на ранней стадии развития, когда лечение наиболее эффективно!» — говорится в сообщении.

Проведение всех консультаций и исследований осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования.

Записаться на диспансеризацию можно по телефону 8(1149) 2-14-01 – филиал «Куньинский».