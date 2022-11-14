Охраняемые парковки планируют организовать на вокзале и в аэропорту Пскова
Вопрос об организации платных охраняемых автостоянок задала псковичка губернатору области Михаилу Ведерникову в соцсети «ВКонтакте».
«Позвольте коснуться темы и аэропорта, и железнодорожного вокзала. Может, рассмотрите такой вариант, как платная охраняемая стоянка для авто. Ведь очень удобно приехать и в аэропорт, и на железнодорожный вокзал на своём личном авто, оставить его на стоянке и по возвращении в город сесть в машину и уехать. Я думаю, многие люди поддержат такой вариант для пассажиров», - написала жительница Пскова в комментариях под постом.
Глава региона ответил, что это в планах.
Другие комментаторы также поддержали идею об открытии таких стоянок. «Верно, стоянки просто необходимы. Это очень будет удобно», - отметила одна из подписчиц.
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