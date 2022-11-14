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Общество

Какие объекты на участке подлежат кадастровому учёту, объяснили псковичам

Какие объекты на участке подлежат кадастровому учёту, объяснили специалисты Кадастровой палаты по Псковской области. 

Фото: Кадастровая палата по Псковской области

К хозяйственным (вспомогательным) постройкам относятся сараи, бани, теплицы, уличные туалеты и душевые, а также иные сооружения, располагающиеся на участке, но не являющиеся жилыми. Другими словами, это строения, которые имеют связь с основным зданием и выполняют вспомогательную или обслуживающую функцию.

Чтобы зарегистрировать права на постройку, необходимо осуществить её постановку на кадастровый учёт в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 № 218 «О государственной регистрации недвижимости», это одновременная процедура. При этом не все сооружения (вспомогательные постройки) являются «недвижимостью», то есть объектами, в отношении которых осуществляется кадастровый учет и на которые регистрируются права, пояснили эксперты.

К основным признакам недвижимого имущества, права на которое подлежат регистрации, относятся:

– наличие у постройки фундамента, прочная связь объекта с землей, когда перемещение такого объекта невозможно без несоразмерного ущерба его назначению;

– материал, из которого изготовлен объект (цельные материалы, а не сборные части).

Если постройка подходит под эти критерии, права на неё необходимо зарегистрировать. Объект, который под них не подпадает, не подлежит постановке на кадастровый учет и права на него не регистрируются.

«Чаще всего вместе с жилым домом граждане регистрируют права на капитальные гаражи, бани и различные пристройки для животных. Разборные теплицы, беседки и навесы, уличные душевые кабины и туалеты, а также другие негабаритные сооружения можно ставить на своём участке без постановки на кадастровый учет и регистрации прав на них», – отметила эксперт Кадастровой палаты Светлана Волкова.

Есть нюанс, на который нужно обращать внимание, – то, какой вид разрешенного использования у участка. Так, если земельный участок предназначен для ведения огородничества, то возводить объекты капитального строительства на нём нельзя. Можно размещать только хозяйственные постройки для хранения инвентаря и урожая, не являющиеся объектами недвижимости. А вот на садовом участке размещать капитальные вспомогательные постройки, прочно связанные с землей, можно.

Напоминаем, что специалисты Кадастровой палаты оказывают платные консультационные услуги, связанные с подготовкой договоров в простой письменной форме. За более подробной информацией обращаться по телефону 8(8112) 649-301, добавочный 21-20.

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