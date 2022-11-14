Президент присвоил звание «Мать-героиня» двум россиянкам

17:38, 14 ноября 2022, ПАИ

Указ о присвоении почетного звания «Мать-героиня» подписал президент РФ Владимир Путин впервые с момента возрождения награды. Звание присвоили Медни Кадыровой (жене главы Чечни Рамзана Кадырова) и Ольге Дехтяренко, которая проживает в Ямало-Ненецком автономном округе.

Почётное звание «Мать-героиня» существовало ещё в советское время, но в перечень госнаград РФ его включили в августе этого года. Его присваивают женщинам, которые родили и воспитали десять и более детей, пишет ТАСС.

Такие матери смогут получить единовременную выплату в размере одного миллиона рублей, а также им выдадут орден и грамоту.