Псковский музей-заповедник принял участие в работе Международного форума

18:33, 14 ноября 2022, ПАИ

Приняла участие в работе Международного форума стран СНГ и Балтии «Народная культура в XXI веке. Традиции и инновации» специалист Центра музейной педагогики Псковского музея-заповедника Евгения Кривенко. Проходил форум в Санкт-Петербурге с 10 по 12 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Участники мероприятия из России, Белоруссии и Казахстана, среди которых были ученые-фольклористы, специалисты по традиционной культуре, руководители методических центров в сфере народного творчества и региональные министры, обсудили вопросы изучения и популяризации этнокультурного достояния России. Наибольшее внимание в дискуссии было уделено традиционной культуре полиэтничных территорий, событийному туризму, а также роли народной культуры в формировании креативной экономики.

«Этот форум стал своеобразной коммуникативной площадкой для представителей различных сфер культуры, что, на мой взгляд, очень важно. Я искренне верю, что это станет поводом для дальнейшего плодотворного и перспективного сотрудничества», – поделилась Евгения Кривенко.

В рамках форума прошла презентация «Антологии народной культуры», объединившей 100 уникальных этнокультурных явлений России, описания которых прошли согласование федерального Экспертного совета по вопросам формирования Реестра объектов нематериального культурного наследия. Евгения Кривенко представила сказочную традицию своей семьи, фиксацией, описанием и изучением которой занимается более 20 лет.

Отметим, что форум «Народная культура в XXI веке: традиции и инновации» состоялся в рамках Года культурного наследия народов России и был направлен на формирование единого культурного пространства, распространение знаний о национальной культуре, привлечение внимания к проблемам нематериального культурного наследия как со стороны органов государственной власти, так и широкой общественности. Учредителем проекта является Министерство культуры Российской Федерации, организатором – Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова.