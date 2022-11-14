Руководителем банно-прачечного комбината в Пскове назначен Олег Аникеев
Руководителем банно-прачечного комбината в Пскове с 14 ноября назначен Олег Аникеев. Об этом сообщает глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.
«В первый же рабочий день посетил вместе с ним этот важный социальный объект. Осмотрели городские бани на Советской и Конной. Их состояние оставляет желать лучшего, но ситуация не безвыходная», — отметил он.
Перед новым руководителем муниципального предприятия глава города поставил задачу в первую очередь обеспечить социальную функцию комбината. Также Олегу Аникееву предстоит работать над погашением задолженности.
«Рассчитываю, что богатый управленческий опыт Олега Владимировича поможет ему оперативно разобраться в проблематике и начать действовать», — подчеркнул Борис Елкин.
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