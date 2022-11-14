Руководителем банно-прачечного комбината в Пскове назначен Олег Аникеев

19:53, 14 ноября 2022, ПАИ

Руководителем банно-прачечного комбината в Пскове с 14 ноября назначен Олег Аникеев. Об этом сообщает глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«В первый же рабочий день посетил вместе с ним этот важный социальный объект. Осмотрели городские бани на Советской и Конной. Их состояние оставляет желать лучшего, но ситуация не безвыходная», — отметил он.

Перед новым руководителем муниципального предприятия глава города поставил задачу в первую очередь обеспечить социальную функцию комбината. Также Олегу Аникееву предстоит работать над погашением задолженности.

«Рассчитываю, что богатый управленческий опыт Олега Владимировича поможет ему оперативно разобраться в проблематике и начать действовать», — подчеркнул Борис Елкин.