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Общество

Руководителем банно-прачечного комбината в Пскове назначен Олег Аникеев

Руководителем банно-прачечного комбината в Пскове с 14 ноября назначен Олег Аникеев. Об этом сообщает глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«В первый же рабочий день посетил вместе с ним этот важный социальный объект. Осмотрели городские бани на Советской и Конной. Их состояние оставляет желать лучшего, но ситуация не безвыходная», — отметил он.

Перед новым руководителем муниципального предприятия глава города поставил задачу в первую очередь обеспечить социальную функцию комбината. Также Олегу Аникееву предстоит работать над погашением задолженности.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«Рассчитываю, что богатый управленческий опыт Олега Владимировича поможет ему оперативно разобраться в проблематике и начать действовать», — подчеркнул Борис Елкин.

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