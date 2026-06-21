Эксперты раскрыли, сколько в день нужно читать школьникам

00:03, 21 июня 2026, ПАИ

Сколько школьникам нужно читать в день, рассказали в Минпросвещения РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Школьникам рекомендовано проводить за чтением книг из списка литературы на лето не более часа в день в первом классе и не более 3,5 часа в старших классах.

Старшеклассники обязательно должны делать перерывы по 15–20 минут каждые 40–45 минут чтения. Кроме того, всем рекомендована небольшая физическая разминка на 1–3 минуты.