О песнях и не только: рекомендации для детских садов подготовило Минпросвещения РФ
Рекомендации для детских садов подготовило Минпросвещения РФ. Они вступят в силу с 1 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Соответствующие рекомендации будут касаться, в частности, песен, используемых в детских садах, оформления пространств, программ работы, проведения занятий с дошкольниками.
Напомним, что 2026 год ведомство объявило Годом дошкольного образования.
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