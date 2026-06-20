О песнях и не только: рекомендации для детских садов подготовило Минпросвещения РФ

22:58, 20 июня 2026, ПАИ

Рекомендации для детских садов подготовило Минпросвещения РФ. Они вступят в силу с 1 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Соответствующие рекомендации будут касаться, в частности, песен, используемых в детских садах, оформления пространств, программ работы, проведения занятий с дошкольниками.

Напомним, что 2026 год ведомство объявило Годом дошкольного образования.