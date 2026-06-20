Каждый россиянин может сдать анализ на дислипидемию – Мурашко
Сдать анализ на наследственные формы дислипидемии может каждый россиянин раз в жизни. Благодаря этому можно выявить предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, сообщил РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Уже после выявления диагноза с помощью технологий и лекарственных препаратов можно профилактировать раннее развитие инфаркта и инсульта, добавил Мурашко.
Министр здравоохранения РФ также подчеркнул, что есть специальные программы обследования в части долголетия и для выявления у беременных женщин врождённых и наследственных заболеваний.