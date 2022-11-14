Михаил Ведерников и Марина Гаращенко обсудили вопросы деятельности медорганизаций

21:30, 14 ноября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с председателем регионального комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко. Об этом сообщает Михаил Ведерников в своём Telegram-канале. На встрече обсудили актуальные вопросы деятельности медицинских организаций, в том числе работу с обращениями граждан.

«Марина Валерьевна отдельно доложила по теме обеспечения детей системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы крови и расходными материалы к ним. Это действительно острая тема, которая волнует многих. Так как системы мониторинга зарубежного производства, были сложности с логистикой», — отметил губернатор.

Михаил Ведерников подчеркнул, что на сегодняшний день все вопросы отработаны и ожидается поставка систем в середине декабря.