Псковский губернатор рассказал, как регион подготовился к холодам

22:33, 14 ноября 2022, ПАИ

Об уровне подготовки региона к холодам рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«В ночь на вторник и в течение дня на территории Псковской области ожидаются осадки в виде мокрого снега. К образованию устойчивого снежного покрова он, скорее всего, не приведёт и быстро растает. Да и в целом, по прогнозам синоптиков, предстоящая зима будет неустойчивой: слякоть и тепло будут чередоваться с морозами», — говорится в сообщении.

Тем не менее, по словам главы региона, к холодам регион полностью подготовился:

– объекты ЖКХ подготовлены на 100 %, необходимые запасы топлива сформировали с существенным перевыполнением;

– подготовлены снегоочистительная и снегоуборочная техника, погрузочно-разгрузочные устройства для уборки снега;

– создан запас противогололёдных материалов на весь зимний период.

«Будьте готовы и вы: напоминаю водителям о необходимости смены летних шин автомобиля на зимние. Лучше это сделать заранее, чтобы обеспечить безопасность себе и другим участникам дорожного движения», — предупредил Михаил Ведерников.