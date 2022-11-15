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Общество

Грузы с Фарерских островов, из Чили и Аргентины ввезли в РФ через Псковскую область

21,7 тысячи тонн продукции животного происхождения, которую ввезли с территории Республики Беларусь, проконтролировали сотрудники Россельхознадзора в Псковской области за прошлый месяц. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Больше всего на территорию страны доставили молочной продукции – 8,3 тысячи тонн, а также более 7 тысяч тонн мяса, 4 тысяч тонн кормов и кормовых добавок, 2 тысячи тонн рыбы и рыбной продукции, более 19 миллионов штук пищевых и инкубационных яиц.

Отмечается, что практически всю продукцию произвели на предприятиях Республики Беларусь, но также встречались грузы с Фарерских островов, из Чили, Германии, Гренландии, Новой Зеландии, Бразилии, Китая и Аргентины.

В отношении всех партий провели ветеринарный контроль, по результатам которого продукция, которая соответствовала ветеринарно-санитарным требованиям, продолжила следование по маршруту доставки.

Всего с начала года через Псковскую область из Республики Беларусь было ввезено почти 170 тысяч тонн продукции животного происхождения.

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