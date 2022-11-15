Более чем на 20% подорожали новостройки в России с начала года

00:44, 15 ноября 2022, ПАИ

Новостройки в крупных городах России подорожали за десять месяцев на 26 % — в среднем до 110 тысяч рублей за квадратный метр. При этом прирост в октябре составил почти 3 %, рассказали в пресс-службе портала «Мир квартир».

По данным портала, который изучил рынок в 70 российских городах, с января по октябрь новостройки подорожали везде, кроме Мурманска и Грозного. Самый сильный рост стоимости квадратного метра отмечался во Владикавказе, Барнауле и Чите. Меньше всего дорожали новостройки в Москве, Махачкале и Севастополе, пишет РИА Новости.

Отмечается, что в октябре, несмотря на прирост средней цены «квадрата» на 3 %, тенденция к уменьшению стоимости первичных квартир начала отражаться в статистических данных. Сильнее всего за месяц новостройки подешевели в Грозном.

«Спрос на новостройки начал сокращаться, когда застройщикам стали запрещать «нулевую» ипотеку, по которой ежемесячный взнос был подъёмным для покупателей. А поскольку стоимость квартир, приобретаемых по этим программам, была взвинчена на 15-25 %, ценовой пузырь начал сдуваться», — объяснил гендиректор портала Павел Луценко и добавил, что тревожные ожидания среди населения также не располагают к таким долгосрочным проектам, как ипотека.