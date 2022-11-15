День призывника отмечают сегодня в России

08:11, 15 ноября 2022, ПАИ

День призывника отмечают в России сегодня, 15 ноября. Об этом пишет портал calend.ru.

Согласно Конституции Российской Федерации, защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ. В случае если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях он имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой.

Призыв новобранцев в Вооруженные силы РФ проходит два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

В День призывника, который совпадает с осенним призывом в ряды ВС РФ, в ряде российских городов, особенно где есть воинские формирования и части, силами военкоматов для призывников устраивают празднично-патриотические мероприятия, встречи с ветеранами, организуют экскурсии в воинские части и консультации для родителей призывников.