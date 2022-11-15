Более 70% россиян сталкивались с недобросовестными работодателями

07:45, 15 ноября 2022, ПАИ

Большинству опрошенных жителей России (72%) за время карьеры приходилось сталкиваться с недобросовестными работодателями, в основном это проявлялось в пренебрежительном отношении к работникам и их труду. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру».

В опросе приняли участие более 3,5 тысяч респондентов из всех регионов страны, сообщает ТАСС.

«Большинство респондентов (72%) рассказали, что им приходилось сталкиваться с недобросовестными работодателями. 79% указали, что недобросовестность работодателей в их случае была связана с пренебрежительным отношением к работникам и их труду. 53% опрошенных отметили звонки в нерабочее время и во время отпусков, 41% - задержки зарплаты, а 38% - невыполнение обязанностей со стороны работодателя», - говорится в результатах исследования.

Еще треть респондентов (33%) рассказали, что систематически задерживались на работе по вине начальства. 19% участников исследования отметили злоупотребления полномочиями со стороны начальства, а 16% - сложность продвижения по карьере.

Отвечая на вопрос «Довольны ли вы своим нынешним работодателем?», 25% респондентов ответили утвердительно, 75% - отрицательно.