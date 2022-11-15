Итоги турсезона в Пушкинском заповеднике обсудят в медиацентре ПАИ

12:02, 15 ноября 2022, ПАИ

Пресс-конференция, посвященная итогам туристического сезона в Пушкинском заповеднике, проходит в медиацентре Псковского агентства информации 15 ноября.

Сколько туристов посетили музей-заповедник «Михайловское» в этом сезоне? Какие места и маршруты были особенно популярны? Какие новые проекты будет реализовывать учреждение? Об этом и многом другом расскажет директор Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич.