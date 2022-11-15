Цены на съёмное жилье в России снизились до 18%

08:27, 15 ноября 2022, ПАИ

Средние ставки аренды квартир упали ниже пиковых значений осени прошлого года в некоторых крупных городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Красноярске. Об этом сообщил газете «Известия» эксперт по аренде жилой недвижимости федеральной компании «Этажи» Андрей Сердюк.

Основная причина — низкий спрос и активно растущий объём предложения, также и недорогих объектов, которые во время делового сезона оказываются в дефиците, отметил эксперт. Квартиры в аренду выставили и покинувшие страну граждане, а также передумавшие продавать жилье во время кризиса, добавил Андрей Сердюк.

По данным «Этажей», по сравнению с ноябрем прошлого года средние ставки однокомнатных квартир в Москве снизились на 18,2 %, двухкомнатных — на 8,5 %, в Санкт-Петербурге — на 11,9 % и 6,3 % соответственно.