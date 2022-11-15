Страховщики перечислили наиболее угоняемые марки автомобилей

08:55, 15 ноября 2022, ПАИ

Постоянство в выборе марок машин продемонстрировали российские автоугонщики, предпочтя «корейцев» другим иномаркам и российским брендам. Об этом рассказали эксперты страховых компаний «РЕСО-Гарантия» и «Согласие».

Они отметили, что роста угонов на текущий момент не наблюдают. Статистически есть даже небольшое снижение – это связано с существенным сокращением продаж новых автомобилей, а также с существующим контролем границ, сообщает РИА Новости.

«При этом предпочтения угонщиков за последнее время не изменились. Так же, как и в прошлом году, в приоритете у них корейские бренды (их угоняют в основном именно на запчасти), а также «японцы», но в меньшей степени», – сказал заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов.

По словам директора департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Павла Нефедова, больше всего в этом году похищали Hyundai и Kia – эти марки разделили первое место в антирейтинге: 17,6 % угонов. Самые популярные модели у преступников – Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento и Kia Rio, отметил он. На втором месте LADA Granta и Mitsubishi Outlander: по 8 % хищений.

«Примечательно, что этим летом был зафиксирован всплеск угонов белых автомобилей (61 %), что сместило традиционно самые востребованные у похитителей черные легковушки (13 %). Серые, коричневые и другие цвета автомобилей реже привлекают криминальные элементы», – поделился эксперт «Согласия».