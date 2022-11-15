Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Страховщики перечислили наиболее угоняемые марки автомобилей

Постоянство в выборе марок машин продемонстрировали российские автоугонщики, предпочтя «корейцев» другим иномаркам и российским брендам. Об этом рассказали эксперты страховых компаний «РЕСО-Гарантия» и «Согласие».

Они отметили, что роста угонов на текущий момент не наблюдают. Статистически есть даже небольшое снижение – это связано с существенным сокращением продаж новых автомобилей, а также с существующим контролем границ, сообщает РИА Новости.

«При этом предпочтения угонщиков за последнее время не изменились. Так же, как и в прошлом году, в приоритете у них корейские бренды (их угоняют в основном именно на запчасти), а также «японцы», но в меньшей степени», – сказал заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов.

По словам директора департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Павла Нефедова, больше всего в этом году похищали Hyundai и Kia – эти марки разделили первое место в антирейтинге: 17,6 % угонов. Самые популярные модели у преступников – Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento и Kia Rio, отметил он. На втором месте LADA Granta и Mitsubishi Outlander: по 8 % хищений.

«Примечательно, что этим летом был зафиксирован всплеск угонов белых автомобилей (61 %), что сместило традиционно самые востребованные у похитителей черные легковушки (13 %). Серые, коричневые и другие цвета автомобилей реже привлекают криминальные элементы», – поделился эксперт «Согласия». 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

15 ноября 2022

Мокрый снег с дождём прогнозируется сегодня в Псковской области
15 ноября 2022

Названы профессии с самыми высокими зарплатами в Псковской области
15 ноября 2022

Юрист объяснил, что делать, если прислали «грабительскую» квитанцию за ЖКУ
15 ноября 2022

День призывника отмечают сегодня в России
15 ноября 2022

Более чем на 20% подорожали новостройки в России с начала года
15 ноября 2022

Жительница Себежа связала для мобилизованных носки с буквой Z
14 ноября 2022

Пятеро мобилизованных по ошибке псковичей вернутся домой
14 ноября 2022

Реставрацию Лазаревского храма в Псково-Печерском монастыре начнут в этом году

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...