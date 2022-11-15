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Общество

Юрист объяснил, что делать, если прислали «грабительскую» квитанцию за ЖКУ

Суммы в квитанциях за ЖКУ порой вызывают у россиян вопрос о том, не слишком ли большой счёт выдвинул исполнитель коммунальной услуги. Как понять, что это поизошло из-за чьей-то ошибки или нарочно пытаются обмануть, и какие шаги можно предпринять, чтобы привлечь «авторов» незаконной квитанции к ответственности? Об этом рассказал ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов.

Он объяснил, что для того, чтобы понять, правильно ли рассчитали размер платы за коммунальные услуги, необходимо обратиться к исполнителю услуги с заявлением о предоставлении информации о правильности расчёта размера платы, пишет агентство «Прайм».

В заявлении юрист порекомендовал сразу же требовать информацию с указанием на размер, структуру платежа и его нормативно-правовое обоснование. Такое заявление подлежит рассмотрению в течение трёх рабочих дней, уточнил Юрий Аванесов.

Он отметил, что если исполнитель нарушит порядок расчёта платы за коммунальные услуги, что повлечет необоснованное увеличение её размера, то по обращению заявителя исполнитель обязан уплатить потребителю штраф. Последний будет составлять 50 % величины превышения начисленной платы над размером той платы, которую следовало начислить.

По словам юриста, исключение составляют случаи, когда такое нарушение произошло по вине потребителя или устранено до обращения и (или) до оплаты потребителем.

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