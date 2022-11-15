Псковичей предупреждают о поддельной икре

08:59, 15 ноября 2022, ПАИ

О фальсифицированной продукции «икра лососевая зернистая» от сахалинского производителя предупредили псковичей в управлении Роспотребнадзора. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Поддельные товары могут быть маркированы ООО «Персей» или его правопреемником ООО «Нави».

Установлено, что решением Арбитражного суда Сахалинской области предприятие признано несостоятельным (банкротом). Определением суда от 07.10.2019 завершено конкурсное производство. С 2016 года хозяйственная деятельность по выпуску рыбной продукции предприятием не осуществляется. Правопреемник с 2017 года деятельность по производству рыбной продукции, в том числе по выпуску икры зернистой лососевых пород, также не осуществляет.

Исходя из вышеизложенного, указанные изготовители являются «предприятиями-призраками». Фальсифицированные продукты, производимые ими, могут иметь скрытые свойства и качества, информация о которых является заведомо неполной и недостоверной.