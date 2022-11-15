Названы профессии с самыми высокими зарплатами в Псковской области
Кому предлагали самые высокие зарплаты в Псковской области по итогам ноября, выяснили эксперты hh.ru. Как сообщили Псковскому агентству информации в компании, медианная (отражающая сумму оплаты труда, которую указывают в вакансиях для всей аудитории соискателей) предлагаемая зарплата в регионе составила порядка 43 800 рублей.
Как правило, работодатели региона предлагают зарплату на 21% меньше, чем компании из других городов России. По сравнению с зарплатами в начале года средняя зарплата в области выросла на 14%. Между тем жителям Псковской области в ноябре доступны более 500 высокооплачиваемых вакансий с зарплатой от 95 000 рублей и выше.
Наибольшая доля вакансий с высокой зарплатой в Псковской области предлагается компаниями из сферы автомобильного бизнеса (23% вакансий из числа высокооплачиваемых в ноябре). На втором месте по числу вакансий с высокой зарплатой – металлургия и металлообработка (23% предложений о работе). На третьем месте – тяжелое машиностроение (21%). Также можно найти хорошую зарплату в вакансиях компаний из ИТ-сферы (8%), строительства (7%), логистики (6%).
Рейтинг вакансий с высокой зарплатой в ноябре:
- Начальник молочно-товарной фермы, от 150 000 руб. до вычета налогов,
- Product manager, до 400 000 руб. на руки,
- Senior JavaScript (Angular)-developer, до 400 000 руб. на руки,
- Ведущий программист 1С, до 300 000 руб. на руки,
- Преподаватель математики и физики средней школы, от 160 000 руб. до вычета налогов,
- Руководитель отдела металлопроката, от 150 000 руб. на руки,
- Подсобный рабочий, от 150 000 руб. на руки,
- Врач-инфекционист, до 199 000 руб. на руки,
- Региональный управляющий сетью офисов, до 200 000 руб. на руки,
- Водитель международных перевозок, от 2 000 EUR на руки.