Названы профессии с самыми высокими зарплатами в Псковской области

09:01, 15 ноября 2022, ПАИ

Кому предлагали самые высокие зарплаты в Псковской области по итогам ноября, выяснили эксперты hh.ru. Как сообщили Псковскому агентству информации в компании, медианная (отражающая сумму оплаты труда, которую указывают в вакансиях для всей аудитории соискателей) предлагаемая зарплата в регионе составила порядка 43 800 рублей.

Как правило, работодатели региона предлагают зарплату на 21% меньше, чем компании из других городов России. По сравнению с зарплатами в начале года средняя зарплата в области выросла на 14%. Между тем жителям Псковской области в ноябре доступны более 500 высокооплачиваемых вакансий с зарплатой от 95 000 рублей и выше.

Наибольшая доля вакансий с высокой зарплатой в Псковской области предлагается компаниями из сферы автомобильного бизнеса (23% вакансий из числа высокооплачиваемых в ноябре). На втором месте по числу вакансий с высокой зарплатой – металлургия и металлообработка (23% предложений о работе). На третьем месте – тяжелое машиностроение (21%). Также можно найти хорошую зарплату в вакансиях компаний из ИТ-сферы (8%), строительства (7%), логистики (6%).

Рейтинг вакансий с высокой зарплатой в ноябре: