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Общество

Работающие на удаленке псковичи спят дольше - опрос

В Пскове те, кто работает на удаленке, спят почти на полчаса дольше тех, кто трудится на территории работодателя, сообщает SuperJob.

Большинство псковичей спит от 6 до 8 часов (63%). Каждый шестой (17%) проводит в постели от 4 до 6 часов, каждый седьмой (14%) — от 8 до 10. Более 10 часов спят 3 % опрошенных. Менее 4 часов — 2 из 100. Среднее время на сон экономически активных граждан составляет 7 часов.

Чем старше респонденты, тем меньше они спят: если среднестатистический пскович до 34 лет спит в среднем 7,2 часа в сутки, то опрошенный старше 45 лет — 6,8 часа. Родители отдыхают меньше бездетных: 6,7 против 7 часов. Но самое большое влияние на продолжительность сна оказывает режим работы: работающие на удаленке спят в среднем дольше тех, кто трудится на территории работодателя, — 7,3 против 6,7 часа соответственно.

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