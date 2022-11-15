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Общество

Население Земли достигло 8 млрд человек

Число людей на Земле достигло 8 млрд, сообщила пресс-служба ООН со ссылкой на подсчеты всемирной организации. Об этом пишет ТАСС.

«Это историческая веха в развитии человечества», - говорится в сообщении.

По информации ООН, для увеличения населения Земли на 1 млрд понадобилось 12 лет, при этом отметки в 9 млрд человечество, согласно прогнозам всемирной организации, достигнет к 2037 году.

Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения в распространенном заявлении в свою очередь указал, что «в то время как мировое население продолжит расти до отметки в 10,4 млрд к 2080-м годам, общие темпы роста снижаются». Две трети населения Земли живут в районах с низкой рождаемостью, а прирост численности населения планеты происходит в основном в беднейших странах, в частности в африканских государствах, расположенных южнее пустыни Сахара.

В UNFPA отметили, что с достижением 8-миллиардной отметки населения Земли мировому сообществу необходимо «искать проверенные эффективные решения для смягчения стоящих перед миром вызовов и для достижения целей устойчивого развития». Для осуществления подобных шагов, указали в фонде, необходимо увеличение инвестиций в соответствующие программы по поддержке населения, чтобы «сделать мир более безопасным, устойчивым и инклюзивным».

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