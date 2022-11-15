Мокрый снег с дождём прогнозируется сегодня в Псковской области

09:44, 15 ноября 2022, ПАИ

Мокрый снег с дождём прогнозируется в Псковской области 15 ноября, сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на гидрометцентр.

Сегодня в регионе ожидается облачная погода. Днем в большинстве районов осадки ожидаются преимущественно в виде мокрого снега, местами с дождем. Будет дуть умеренный ветер южных направлений. Температура воздуха днем от +0 до +4 градусов, ночью - от -3 до +2.

В Пскове днем осадки ожидаются преимущественно в виде мокрого снега, ночью небольшой снег. Температура днем - от +1 до +3, ночью - до -2. В Великих Луках также пройдут осадки в виде мокрого снега, ночью небольшой снег. Температура воздуха днем - от +0 до +2, ночью - от -1 до -3.